Galatasaray'a İsveçli genç yetenek!

Galatasaray, Malmö'nün 22 yaşındaki orta sahası Otto Rosengren için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günlerden geçiyor.

Transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar rotasyonu genişletmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı kontenjanında 1 boşluğu bulunan ve 23 yaş altı kontenjanında 1 kişilik yeri olan sarı-kırmızılılar bu doğrultuda da 2003 ve sonrası doğumlu bir transfer yaparak rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor.

Merkez orta saha mevkisinde yalnızca 5 alternatifi bulunan Cimbom, bu mevkiye bir ekleme yaparak hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de kupada mücadele edeceği sezonda oyunculara çok fazla yük bindirmemeyi amaçlıyor.



Merkez orta saha transferiyle ilgili Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir izlediği flaş bir ismin transferi için harekete geçildiği iddia edildi.

Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Malmö forması giyen 22 yaşındaki İsveçli genç yetenek Otto Rosengren için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

