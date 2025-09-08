Galatasaray'a İsveçli genç yetenek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günlerden geçiyor.Transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar rotasyonu genişletmek adına çalışmalarını sürdürüyor.Yabancı kontenjanında 1 boşluğu bulunan ve 23 yaş altı kontenjanında 1 kişilik yeri olan sarı-kırmızılılar bu doğrultuda da 2003 ve sonrası doğumlu bir transfer yaparak rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor.

Merkez orta saha mevkisinde yalnızca 5 alternatifi bulunan Cimbom, bu mevkiye bir ekleme yaparak hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de kupada mücadele edeceği sezonda oyunculara çok fazla yük bindirmemeyi amaçlıyor.