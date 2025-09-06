Filenin Sultanları'nın yeni maçı ne zaman? Voleybol final maçı ne zaman?

Türkiye, voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı final gören Filenin Sultanları, Japonya karşısında sergilediği muhteşem oyunla finale yükseldi. Şimdi gözler dev finalde! Peki Türkiye'nin yeni maçı hangi gün, voleybol finali ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...
İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
İtalya-Brezilya yarı final maçı bugün TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda gerçekleşecek dev karşılaşma, şampiyonluk kupasına giden yolda kritik bir viraj niteliği taşıyor.
FİLENİN SULTANLARI'NIN YENİ MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde İtalya - Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.