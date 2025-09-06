Filenin Sultanları'nın yeni maçı ne zaman? Voleybol final maçı ne zaman?

Türkiye, voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı final gören Filenin Sultanları, Japonya karşısında sergilediği muhteşem oyunla finale yükseldi. Şimdi gözler dev finalde! Peki Türkiye'nin yeni maçı hangi gün, voleybol finali ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...