Yacine Adli kimdir, kaç yaşında, nereli? Yacine Adli piyasa değeri nedir?

AC Milan forması giyen Fransız asıllı orta saha oyuncusu Yacine Adli hakkındaki bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte kariyeri, oynadığı takımlar ve güncel piyasa değeri…

AC Milan'ın ön libero ve orta saha oyuncusu Yacine Adli, 25 yaşında olmasına rağmen Serie A'daki performansıyla dikkat çekiyor. Yacine Adli'nin kariyeri, transfer geçmişi merak ediliyor.

Yacine Adli kimdir?

Yacine Adli, 29 Temmuz 2000 doğumlu, Fransız ve Cezayir asıllı profesyonel futbolcudur. Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladıktan sonra Bordeaux ve ardından AC Milan forması giymiştir.

Yacine Adli kaç yaşında?

2000 doğumlu oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

Yacine Adli nereli?

Adli, Fransa'nın Vitry-sur-Seine kentinde dünyaya gelmiştir. Hem Fransız hem de Cezayir vatandaşlığına sahiptir.

Yacine Adli hangi mevkide oynuyor?

Orta sahada görev yapan Yacine Adli, ön libero olarak forma giyiyor. Bunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Yacine Adli hangi kulüpte oynuyor?

Güncel olarak İtalya Serie A ekibi AC Milan forması giymektedir. 2024/25 sezonunda Fiorentina'da kiralık olarak oynayan futbolcu, 2025 yazında Milan'a geri dönmüştür.

Yacine Adli sözleşmesi ne zaman bitiyor?

AC Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Yacine Adli milli takım geçmişi var mı?

Adli, Fransa U20 Milli Takımı'nda forma giymiştir. 5 maçta 1 gol kaydetmiştir.

Yacine Adli piyasa değeri nedir?

Transfermarkt verilerine göre Yacine Adli'nin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro'dur. Kariyerinde en yüksek piyasa değeri ise Mart 2024'te 15 milyon Euro olarak kaydedilmiştir.

