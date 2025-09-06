Yacine Adli kimdir, kaç yaşında, nereli? Yacine Adli piyasa değeri nedir?

AC Milan'ın ön libero ve orta saha oyuncusu Yacine Adli , 25 yaşında olmasına rağmen Serie A'daki performansıyla dikkat çekiyor. Yacine Adli'nin kariyeri, transfer geçmişi merak ediliyor.

Yacine Adli , 29 Temmuz 2000 doğumlu, Fransız ve Cezayir asıllı profesyonel futbolcudur. Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladıktan sonra Bordeaux ve ardından AC Milan forması giymiştir.

(Yacine Adli)

Yacine Adli nereli?

Adli, Fransa'nın Vitry-sur-Seine kentinde dünyaya gelmiştir. Hem Fransız hem de Cezayir vatandaşlığına sahiptir.

Yacine Adli hangi mevkide oynuyor?

Orta sahada görev yapan Yacine Adli, ön libero olarak forma giyiyor. Bunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.