🔴CANLI | Türkiye - Japonya

Millilerin yarı finaldeki rakibi, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya olacak. Japonya, çeyrek finalde güçlü rakibi Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan ilk Türk antrenör unvanını aldı. Japonya ayrıca 15 yıl aradan sonra yeniden yarı finale kalmayı başardı.



TÜRKİYE İLK KEZ SET VERDİ

ABD karşısında alınan galibiyet, Türkiye'nin şampiyona tarihindeki istatistiklerini de değiştirdi. Grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı, son 16 turunda ise Slovenya'yı set vermeden geçen milliler, turnuvada ilk kez bir set kaybetti. Buna rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Türkiye, yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.

SON 4 MAÇIN 3'Ü JAPONLARIN

Son yıllarda Türkiye ile Japonya arasındaki maçlarda Japonlar üstün. Oynanan 4 mücadelenin 3'ünü kazandılar.

2023 Olimpiyat Elemeleri: Türkiye – Japonya 3-1

2023 Milletler Ligi: Türkiye – Japonya 2-3

2024 Milletler Ligi: Türkiye – Japonya 2-3

2025 Milletler Ligi: Türkiye – Japonya 2-3