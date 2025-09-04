Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran'ın ameliyat olacağı yönündeki iddialar asılsız çıktı. Milli arada çalışmalara başlayacak olan Kolombiyalı futbolcu, dönüşüyle teknik heyetin çift forvet planlarını da güçlendirecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Jhon Duran hakkında çıkan "ameliyat olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Büyük beklentilerle kadroya katılan Kolombiyalı golcünün sağlık durumu teknik heyeti ve taraftarı sevindirdi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Duran'ın durumunun beklenenden iyi olduğu ve milli ara sonrası sahalara dönmesinin planlandığı belirtildi. Yıldız futbolcunun, milli ara boyunca özel antrenman programlarıyla takıma hazır hale getirileceği ifade edildi.

Bu gelişme, çift forvetli sisteme geçmeyi düşünen teknik heyet için de önemli bir avantaj yarattı. Özellikle sezonun yoğun fikstürüne girilirken, Duran'ın dönüşü hücum hattında alternatifleri artıracak.

Fenerbahçe cephesi, Jhon Duran'dan beklenen katkıyı almaya hazırlanıyor. Sağlıklı dönecek olan oyuncunun, takıma dinamizm ve güç katması bekleniyor.

