PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sezonun şoku!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı. Yeni transferlerin tek tek eklendiği listede bu sezon birinci kaptanlık verilen Mert Hakan Yandaş dışarda kaldı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sezonun şoku!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için yeni transferleri kadrosuna dahil etti.

Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer alırken, bazı oyuncular ise dışarıda kaldı.

MERT HAKAN ALINMADI

O isimlerden en dikkat çekeni Mert Hakan Yandaş oldu. Bu sezon 1. kaptanlık görevine getirilen Mert Hakan Yandaş listeye giremedi ve büyük şok yaşadı. Listede ayrıca Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de yer almadı.

Mert Hakan YandaşMert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

Fenerbahçeye Real Madridden 2 yıldız birden!Fenerbahçeye Real Madridden 2 yıldız birden!
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Vakıf Katılım
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Türk Telekom
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Adliyeye sevk edilen katilin ilk ifadesi ortaya çıktı: 150 bin TL detayı
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!