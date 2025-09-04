Galatasaray'da iki ayrılık daha!

Jankat Yılmaz



İKİ AYRILIK DAHA



Galatasaray'da yaprak dökümü bununla sınırlı kalmayacak. Genç kaleci Jankat Yılmaz ve sol bek Kazımcan Karataş da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Jankat'ın Eyüpspor'a, Kazımcan'ın ise Amedspor'a kiralanması için tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde iki futbolcu da kısa süre içinde yeni takımlarına imza atacak.