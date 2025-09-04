PODCAST CANLI YAYIN

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da kadro büyük ölçüde değişti. 19 oyuncuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş da kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da iki ayrılık daha!
Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir revizyon yaptı. Sarı-kırmızılılar toplamda 19 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Alvaro Morata, Derrick Köhn, Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu, Dries Mertens, Atakan Ordu, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Ali Efe Çördek ve Ali Yeşilyurt takımdan ayrılan isimler oldu.

İKİ AYRILIK DAHA

Galatasaray'da yaprak dökümü bununla sınırlı kalmayacak. Genç kaleci Jankat Yılmaz ve sol bek Kazımcan Karataş da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Jankat'ın Eyüpspor'a, Kazımcan'ın ise Amedspor'a kiralanması için tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde iki futbolcu da kısa süre içinde yeni takımlarına imza atacak.

İlkay Gündoğan'dan Mertens etkisi

