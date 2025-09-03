PODCAST CANLI YAYIN

Sinopspor - Orduspor 1967 SK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları devam ediyor. Sinopspor ile Orduspor 1967 SK karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi adını bir üst tura yazdırabilmek. Sinopspor - Orduspor 1967 SK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Sinop'ta sürüyor. Sinop Merkez Şehir Stadyumu'nda Sinopspor ile Orduspor 1967 FK kozlarını paylaşıyor.

Sezon öncesinde yaptıkları planlamanın meyvelerini toplamak isteyen takımların da tek hedefi 2. tura yükselmek.

Kazanan tarafın rakibi, 8 Eylül'de çekilecek kura sonrasında belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

SİNOPSPOR - ORDUSPOR 1967 SK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sinopspor - Orduspor 1967 SK maçı saat 16.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

