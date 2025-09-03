Sinopspor - Orduspor 1967 SK | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Sinop'ta sürüyor. Sinop Merkez Şehir Stadyumu'nda Sinopspor ile Orduspor 1967 FK kozlarını paylaşıyor.
Sezon öncesinde yaptıkları planlamanın meyvelerini toplamak isteyen takımların da tek hedefi 2. tura yükselmek.
Kazanan tarafın rakibi, 8 Eylül'de çekilecek kura sonrasında belli olacak.
Sinopspor - Orduspor 1967 SK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
SİNOPSPOR - ORDUSPOR 1967 SK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sinopspor - Orduspor 1967 SK maçı saat 16.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.