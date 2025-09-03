MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Gürcistan - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın bu önemli sınavı öncesinde tüm detaylar netleşti. Peki Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilgiler…

(Kaynak: AA) GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Gürcistan deplasmanında başlayacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk sınavını Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda verecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu kritik karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.