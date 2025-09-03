PODCAST CANLI YAYIN

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Gürcistan - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan - Türkiye milli maç saati merak ediliyor. Gürcistan ve İspanya karşısında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yolculuğuna başlayacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk durağı Tiflis. Peki Gürcistan - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi.

Ay-yıldızlılar, futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın bu önemli sınavı öncesinde tüm detaylar netleşti. Peki Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilgiler…

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Gürcistan deplasmanında başlayacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk sınavını Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda verecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu kritik karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

MİLLİ TAKIMIMIZIN 2025 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde oynayacağı tüm maçların programı açıklandı. Gürcistan maçıyla başlayacak olan ay-yıldızlılar, zorlu grup aşamasında toplamda altı mücadele verecek.

İşte millilerimizin heyecanla beklenen 2025 maç takvimi:

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

