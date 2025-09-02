Kariyerine Trabzonspor'da başlayan ve A takıma kadar yükselip kupalar kazanan Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın yolunu tuttu. Victor Osimhen'in ardından Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olmayı başaran milli file bekçisi için iki farklı açıklama geldi.
Bordo mavililer ve sarı kırmızılılar, farklı ücretler açıkladı. Peki, Galatasaray yeni transferi için ne kadar net bonseervis ücreti ödeyecek?
TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ
Karadeniz temsilcisi, yıldız file bekçisiyle ilgili olarak KAP'a şu açıklamayı yaptı:
"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."
GALATASARAY DA DUYURDU
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ise
"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."
denildi.