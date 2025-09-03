Fenerbahçe Postecoglou'nu listeye aldı!

Postecoglou



AVRUPA LİGİ KAZANDI



Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon Tottenham ile Avrupa Ligi'ni kazandı. Avustralyalı çalıştırıcı finalde Manchester United'ı devirmişti.



Postecoglou'nun çıkışını yakaladığı Celtic'te ise 2 lig ve 3 kupa olmak üzere 5 kupası bulunuyor.