Fenerbahçe Postecoglou'nu listeye aldı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ange Postecoglou'nu takımın başına getirmeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon Tottenham ile Avrupa Ligi'ni kazandı. Avustralyalı çalıştırıcı finalde Manchester United'ı devirmişti.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme çarpıcı bir isim geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Ange Postecoglou'nu düşünüyor.

Haberin detaylarında Bayer Leverkusen'in de Postecoglou ile ilgilendiği kaydedildi.

AVRUPA LİGİ KAZANDI

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon Tottenham ile Avrupa Ligi'ni kazandı. Avustralyalı çalıştırıcı finalde Manchester United'ı devirmişti.

Postecoglou'nun çıkışını yakaladığı Celtic'te ise 2 lig ve 3 kupa olmak üzere 5 kupası bulunuyor.

