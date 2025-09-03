Alexander Djiku Spartak Moskova'da!

Rus basınından Ivan Karpov'un haberine göre Fenerbahçe ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkışmasının ardından Djiku, sağlık kontrolleri için Moskova'ya gitti.
30 yaşındaki savunmacının, Rus ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
TRANSFERİN FİNANSAL DETAYLARI
Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transferden 2 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Anlaşmada herhangi bir bonus maddesinin bulunmadığı aktarıldı.
GANA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
Djiku'nun transfer süreciyle ilgili açıklama yapan Gana Futbol Federasyonu, oyuncunun Moskova'da sözleşme imzalama aşamasında olduğunu ve bu nedenle milli takım kampına cuma günü katılacağını duyurdu.