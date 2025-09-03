Alexander Djiku Spartak Moskova'da!

Rus basınından Ivan Karpov'un haberine göre Fenerbahçe ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkışmasının ardından Djiku, sağlık kontrolleri için Moskova'ya gitti. 30 yaşındaki savunmacının, Rus ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv) TRANSFERİN FİNANSAL DETAYLARI Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transferden 2 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Anlaşmada herhangi bir bonus maddesinin bulunmadığı aktarıldı.