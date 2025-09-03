PODCAST CANLI YAYIN

Alexander Djiku Spartak Moskova'da!

Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerin ardından bir de ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alexander Djiku Spartak Moskova'da!

Rus basınından Ivan Karpov'un haberine göre Fenerbahçe ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkışmasının ardından Djiku, sağlık kontrolleri için Moskova'ya gitti.

30 yaşındaki savunmacının, Rus ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv)Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv)

TRANSFERİN FİNANSAL DETAYLARI

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transferden 2 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Anlaşmada herhangi bir bonus maddesinin bulunmadığı aktarıldı.

Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv)Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv)

GANA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Djiku'nun transfer süreciyle ilgili açıklama yapan Gana Futbol Federasyonu, oyuncunun Moskova'da sözleşme imzalama aşamasında olduğunu ve bu nedenle milli takım kampına cuma günü katılacağını duyurdu.

Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv)Alexander Djiku (Takvim Forto Arşiv)

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla 2 sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında görev yaptı. Savunmadaki sert oyunu ve liderliğiyle dikkat çeken Ganalı futbolcu, takımdaki rotasyonun önemli isimlerinden biriydi.

Ederson dünyanın en çok kazanan 5. kalecisi olduEderson dünyanın en çok kazanan 5. kalecisi oldu
Ederson dünyanın en çok kazanan 5. kalecisi oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Kimler alındı?
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimiyle şaşırttı: Hadise’ye benzetildi! İşte yeni mesleği ve son hali...