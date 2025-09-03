PODCAST CANLI YAYIN

ZTK'da 7 gollü galibiyet! İşte günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, yapılan karşılaşmalarla sürdü. Günün mücadelelerinden Edirnespor-Somaspor maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle karşılaşmaya devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

Giriş Tarihi:
ZTK'da 7 gollü galibiyet! İşte günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları devam etti. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor: 2-1

Alanya 1221-Muğlaspor: 0-3

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK: 2-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor: 2-3

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3

Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor: 0-7

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor: 1-2

Dersimspor-Adanaspor: 3-0

Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

Güzide Gebze SK-Bulvarspor: 6-2

İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-2

Kahta 02 Spor-İskenderunspor: 2-1

KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor: 4-0

Kestel Çilek SK-Uşakspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Kırklarelispor-Galata SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4

Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor: 5-0

Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor: 1-1 (Penaltılarda 4-2)

Muşspor-Şırnak Petrol SK: 8-0

Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK: 1-2

Sultan Su İnegölspor-Ezinespor: 2-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Sinopspor-Orduspor 1967: 0-2

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor: 2-0

Fethiyespor-Söke 1970: 2-0

Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu: 2-3

Başkentte 5 gollü düello! MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor: 2-3 | MAÇ SONUCUBaşkentte 5 gollü düello! MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkentte 5 gollü düello! MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor: 2-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Vakıf Katılım
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Türk Telekom
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...