Trabzonspor'da kale için alternatifler masada

Trabzonspor'da başarılı isim Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışları hız kazandı. Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan adayları listesine aldı.

Yönetim; Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi isimlerin yanı sıra altyapıdan çıkacak yerli kalecileri de değerlendirmeye aldı.



BİLAL BEYAZIT (KAYSERİSPOR)



26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in istikrarlı kalecilerinden biri. Kayserispor formasıyla son iki sezonda sergilediği performansla milli takıma kadar yükseldi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro.