Trabzonspor'da kale için alternatifler masada

Trabzonspor'da başarılı isim Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışları hız kazandı. Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan adayları listesine aldı.
Yönetim; Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi isimlerin yanı sıra altyapıdan çıkacak yerli kalecileri de değerlendirmeye aldı.
BİLAL BEYAZIT (KAYSERİSPOR)
26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in istikrarlı kalecilerinden biri. Kayserispor formasıyla son iki sezonda sergilediği performansla milli takıma kadar yükseldi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro.
MUHAMMED ŞENGEZER (BAŞAKŞEHİR)
27 yaşındaki kaleci, daha önce Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi. Tecrübesiyle kısa vadede çözüm olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon Euro.
DENİZ ERTAŞ (KONYASPOR)
20 yaşındaki genç file bekçisi, Konyaspor altyapısından yetişti. U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Ertaş, geleceğe yatırım olarak düşünülen adaylardan biri. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin Euro.
DOĞAN ALEMDAR (RENNES)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen 22 yaşındaki milli kaleci, daha önce Kayserispor'da parladı. Türkiye'ye dönüşü zor görünse de Trabzonspor yönetimi ilgisini sürdürüyor. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.