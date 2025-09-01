PODCAST CANLI YAYIN

Cimbom'dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır Galatasaray'da

Galatasaray transferde vites arttırdı. Sarı-Kırmızılı ekip Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için kulübü Bordo-Mavili kulüp ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cimbom'dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır Galatasaray'da

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, tecrübeli kaleciden de bordo-mavili camiaya veda paylaşımı geldi.

'YENİ BİR HEYECAN İSTİYORUM'
Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kendisini takımda tutmak için ciddi bir teklif sunduğunu ancak yeni bir kariyer planlaması için izin istediğini ifade etti. Çakır, "Başkanımız maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulundu. Ancak gerek ailem gerek ben artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine samimi şekilde ifade ettim" dedi.


Uğurcan Galatasaray'da (Sosyal Medya)Uğurcan Galatasaray'da (Sosyal Medya)

'ALNIMIN AKIYLA VEDA ETMEK İSTİYORUM'
Bordo-mavili kulüpten ayrılmanın kolay olmadığını dile getiren Uğurcan, "Trabzonspor'dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMIN EN BÜYÜK GURURU'
Paylaşımında Trabzonspor camiasına teşekkür eden milli kaleci, "Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima özel bir yerde olacak" diye konuştu. Trabzonspor benim için bir takım değil, hayatımın en büyük gururu. Dilerim bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim" ifadelerine yer verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Gözleri Karadeniz
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geldi
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı
Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var
Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! "Balıklar füze testinden korkuyor" | Sosyal medyada dalga konusu oldu
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
CERN'ü ifşa etmişti! ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor