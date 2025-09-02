Ederson Fenerbahçe'nin 10. yabancı kalecisi oldu

Ederson



Fenerbahçe, Benfica'da gösterdiği performansın ardından uzun yıllar İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'u renklerine bağladı.



Sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu olan Ederson, aynı zamanda bu ülkeden alınan ikinci kaleci olarak kayıtlara geçti.



Unutulmaz birçok futbolcusunu Brezilya'dan kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 10 yıl aranın ardından bu ülkeden bir kaleci transferi yaptı.



Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye katılan 114. isim olan Ederson, kulüp tarihindeki 204. yabancı oyuncu olarak kayıtlarda yer aldı.