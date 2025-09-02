Ederson Fenerbahçe'nin 10. yabancı kalecisi oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda renklerine bağladığı Ederson, kulüp tarihindeki 10. yabancı kaleci oldu.
Transferde oldukça hareketli bir süreç geçiren sarı-lacivertliler, yeni oyuncularını Avrupa listesine eklemek için üst üste imzalar attırıyor. Aynı gün içinde Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini açıklayan kulüp, uzun süredir yaşadığı kaleci sorununu ise dünyaca ünlü bir isimle giderdi.
Fenerbahçe, Benfica'da gösterdiği performansın ardından uzun yıllar İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'u renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu olan Ederson, aynı zamanda bu ülkeden alınan ikinci kaleci olarak kayıtlara geçti.
Unutulmaz birçok futbolcusunu Brezilya'dan kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 10 yıl aranın ardından bu ülkeden bir kaleci transferi yaptı.
Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye katılan 114. isim olan Ederson, kulüp tarihindeki 204. yabancı oyuncu olarak kayıtlarda yer aldı.