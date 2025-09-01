PODCAST CANLI YAYIN

Marco Asensio Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son günlerinde flaş bir hamle yaparak Paris Saint-Germain’in yıldızı Marco Asensio için yeniden devreye girdi. PSG arasında varılan anlaşmanın ardından Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Asensio için PSG'ye bonuslarla birlikte 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Yapılan anlaşma, transferin artık resmileşmesi için geri sayıma geçildiğini gösteriyor.

ASENSIO BU GECE İSTANBUL'DA

Fenerbahçe ile PSG arasında varılan anlaşmanın ardından Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzaların atılması ve yıldız oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Premier League ekibinde 21 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Asensio, hücum hattına yaptığı katkıyla dikkat çekti.

