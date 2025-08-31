PODCAST CANLI YAYIN

Manchester City'de Rayan Cherki şoku!

Manchester City, Premier Lig’in 3. haftasında konuk olduğu Brighton’a 2-1 mağlup olarak sezona kötü başlangıcını sürdürdü. Üç haftada ikinci yenilgisini alan Pep Guardiola’nın ekibi, puan kayıplarıyla taraftarlarını endişelendirdi.

Giriş Tarihi:
Manchester City'de Rayan Cherki şoku!

Karşılaşma öncesinde maç kadrosunda yer almayan Rayan Cherki hakkında da olumsuz haber geldi. Genç yıldızın yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Guardiola'nın sezon başında hücum hattında önemli kozlarından biri olarak gördüğü Cherki'nin sakatlığı, teknik ekibin planlarını zorlaştıracak.

SEZON PERFORMANSI

Sezona etkili bir giriş yapan Fransız futbolcu, Manchester City formasıyla oynadığı 6 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Özellikle oyun içindeki yaratıcılığıyla dikkat çeken Cherki'nin yokluğu, City'nin hücum rotasyonunu daraltacak.

CITY'DE ENDİŞE BÜYÜYOR

Premier Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Manchester City'de, Cherki'nin sakatlığıyla birlikte moraller bozuldu. Guardiola'nın önümüzdeki haftalarda kadroda farklı rotasyonlara gitmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de "Daha adil bir dünya" dedi
Gençlerbirliği - Fenerbahçe | Süper Lig maçı CANLI
Başkan Erdoğan Çin'de! ŞİÖ'nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse "Düğüne geldim" diyerek girmiş
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
İzmir'in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide
5G'de geri sayım başladı! 16 Ekim ihale 1 Nisan 2026 kullanım!
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım
Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Laubali"
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!