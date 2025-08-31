Manchester City'de Rayan Cherki şoku!

Karşılaşma öncesinde maç kadrosunda yer almayan Rayan Cherki hakkında da olumsuz haber geldi. Genç yıldızın yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Guardiola'nın sezon başında hücum hattında önemli kozlarından biri olarak gördüğü Cherki'nin sakatlığı, teknik ekibin planlarını zorlaştıracak.

SEZON PERFORMANSI

Sezona etkili bir giriş yapan Fransız futbolcu, Manchester City formasıyla oynadığı 6 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Özellikle oyun içindeki yaratıcılığıyla dikkat çeken Cherki'nin yokluğu, City'nin hücum rotasyonunu daraltacak.

CITY'DE ENDİŞE BÜYÜYOR

Premier Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Manchester City'de, Cherki'nin sakatlığıyla birlikte moraller bozuldu. Guardiola'nın önümüzdeki haftalarda kadroda farklı rotasyonlara gitmesi bekleniyor.