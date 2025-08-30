PODCAST CANLI YAYIN

30 Ağustos'ta çok farklı zafer! Türkiye - Portekiz: 95-54 | MAÇ SONUCU

EuroBasket 2025'te mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, üçüncü maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. 12 Dev Adam, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda güçlü rakibini 95-54 yenerek 3'te 3 yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
30 Ağustos'ta çok farklı zafer! Türkiye - Portekiz: 95-54 | MAÇ SONUCU

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i 95-54 yendi.

Alperen Şengün (REUTERS)Alperen Şengün (REUTERS)

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - PORTEKİZ: 22-13
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - PORTEKİZ: 51-27
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - PORTEKİZ:

Türkiye bir sonraki maçında Estonya ile karşılaşacak (REUTERS)Türkiye bir sonraki maçında Estonya ile karşılaşacak (REUTERS)

BİR SONRAKİ RAKİP ESTONYA

Millilerin turnuvada kalan maçları şu şekilde;

1 Eylül: Estonya
3 Eylül: Sırbistan

Shane Larkin (REUTERS)Shane Larkin (REUTERS)

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Türkiye son maçına 3 Eylül'de çıkacak (REUTERS)Türkiye son maçına 3 Eylül'de çıkacak (REUTERS)

TURNUVA FORMATI

2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Koza Altın
Galatasaray - Rizespor | CANLI
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump'ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir