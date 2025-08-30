Yusuf Akçiçek Al Hilal'e imza atmak üzere

Al Hilal ile Fenerbahçe arasında Yusuf Akçiçek transferi için anlaşma sağlandı. Suudi ekibi, genç futbolcu için sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 kâr payı maddesi de bulunacak. Bu madde, Fenerbahçe'nin gelecekteki transferden de gelir elde etmesini sağlayacak.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Genç futbolcunun temsilcisi, Al Hilal ile resmi sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Tarafların kısa süre içinde anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.
DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden bir kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncunun, 22 milyon euroluk transferi hem kulübü hem de Türk futbolu açısından önemli bir ekonomik kazanç anlamına gelecek.