Yusuf Akçiçek Al Hilal'e imza atmak üzere

Al Hilal ile Fenerbahçe arasında Yusuf Akçiçek transferi için anlaşma sağlandı. Suudi ekibi, genç futbolcu için sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 kâr payı maddesi de bulunacak. Bu madde, Fenerbahçe'nin gelecekteki transferden de gelir elde etmesini sağlayacak.

Yusuf Akçiçek (AA) SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI Genç futbolcunun temsilcisi, Al Hilal ile resmi sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Tarafların kısa süre içinde anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.