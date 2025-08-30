PODCAST CANLI YAYIN

Yusuf Akçiçek Al Hilal'e imza atmak üzere

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan’ın güçlü kulüplerinden Al Hilal, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti ve transferde önemli bir aşama kaydedildi.

Al Hilal ile Fenerbahçe arasında Yusuf Akçiçek transferi için anlaşma sağlandı. Suudi ekibi, genç futbolcu için sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 kâr payı maddesi de bulunacak. Bu madde, Fenerbahçe'nin gelecekteki transferden de gelir elde etmesini sağlayacak.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Genç futbolcunun temsilcisi, Al Hilal ile resmi sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Tarafların kısa süre içinde anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden bir kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncunun, 22 milyon euroluk transferi hem kulübü hem de Türk futbolu açısından önemli bir ekonomik kazanç anlamına gelecek.

250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!

