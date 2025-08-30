Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı... Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesine uzanan sürece TAKVİM ulaştı.
Mourinho, Benfica ile oynanan maçtan önce ve sonra yönetimi suçlayıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yönetime ateş püskürdü.
Son dönemde yönetim ve Portekizli hoca arasında ipler bir hayli gerilmişti. Fenerbahçe, Benfica'ya kötü futbol sonrasında elendi. Lizbon'da kaldıkları otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho arasında yüksek gerilimli bir konuşma gerçekleşti.