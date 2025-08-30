Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!

TRANSFERE 114 MİLYON EURO Ali Koç'un bu görüşmede, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz." diyerek Mourinho'ya rest çekti ve sonrasında da görevden aldı. Takvim, Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı (Takvim.com.tr)

Fenerbahçe, geçen sezon ve bu sezon 114 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Ayrıca Mourinho'nun maaşları ve diğer harcamalar da düşünüldüğünde bu rakam bir hayli artıyor.