Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!

Yönetimi sürekli suçlayan Mourinho kötü futbolla bardağı taşırdı. Başkan Ali Koç, Lizbon’da Mou’ya çok sert çıktı. Koç, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun." dedi ve Portekizli teknik adamla ipleri kopardı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı... Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesine uzanan sürece TAKVİM ulaştı.

Mourinho, Benfica ile oynanan maçtan önce ve sonra yönetimi suçlayıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yönetime ateş püskürdü.

Son dönemde yönetim ve Portekizli hoca arasında ipler bir hayli gerilmişti. Fenerbahçe, Benfica'ya kötü futbol sonrasında elendi. Lizbon'da kaldıkları otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho arasında yüksek gerilimli bir konuşma gerçekleşti.

TRANSFERE 114 MİLYON EURO

Ali Koç'un bu görüşmede, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz." diyerek Mourinho'ya rest çekti ve sonrasında da görevden aldı.

Fenerbahçe, geçen sezon ve bu sezon 114 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Ayrıca Mourinho'nun maaşları ve diğer harcamalar da düşünüldüğünde bu rakam bir hayli artıyor.

MOURINHO'NUN BUGÜNE KADAR KAZANDIĞI TAZMİNATLAR:

2007 Chelsea: 21 milyon Euro 2013 Real Madrid: 20 milyon Euro 2015 Chelsea: 14.5 milyon Euro 2018 Man United: 20 milyon Euro 2021 Tottenham: 21 milyon Euro 2024 Roma: 3.5 milyon Euro 2025 Fenerbahçe: 15 milyon Euro

ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ TEKNİK DİREKTÖRLER:

Philipp Cocu Ersun Yanal Erol Bulut Emre Belözoğlu Vitor Pereira İsmail Kartal Jorge Jesus Jose Mourinho

