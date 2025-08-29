PODCAST CANLI YAYIN

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynayacağı ilk maç öncesi aday kadro belli oldu. Türkiye, 9 Eylül Salı günü Trabzon’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alacağı duyurulan genç yetenek Ada İbik de kadroya dahil edildi.

İLK MAÇ TRABZON'DA

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmayı Trabzon'un Papara Park Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve elemelerdeki ilk sınav olacak.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Ümit Milli Takım, 2027 Avrupa Şampiyonası yolunda H Grubu'nda Hırvatistan'ın yanı sıra Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek. Egemen Korkmaz yönetiminde genç oyuncuların performansı, Türkiye'nin turnuvaya katılım yolundaki şansını belirleyecek.

KADRO

Egemen Korkmaz'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Sami Satılmış (KCT 1461 Trabzon FK), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

