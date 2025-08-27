Trabzonspor'a Jefferson Savarino'dan yeşil ışık

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde.
4. haftada Samsunspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, milli araya kayıpsız girmeyi amaçlıyor.
10 NUMARA HAREKAT
Öte yandan Karadeniz devinde transfer çalışmaları da tüm hızlı devam ediyor. Orta saha rotasyonuna bir takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ofansif orta saha oyuncusu Jefferson Savarino'nun transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Venezuelalı oyuncu, sosyal medya profillerinden 'Botafogo' ibaresini kaldırarak ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Kulüp yönetiminin ekonomik nedenlerle 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği belirtiliyor.