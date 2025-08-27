Trabzonspor'a Jefferson Savarino'dan yeşil ışık

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde. 4. haftada Samsunspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, milli araya kayıpsız girmeyi amaçlıyor.

Jefferson Savarino koreografisi



10 NUMARA HAREKAT



Öte yandan Karadeniz devinde transfer çalışmaları da tüm hızlı devam ediyor. Orta saha rotasyonuna bir takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.



Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ofansif orta saha oyuncusu Jefferson Savarino'nun transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.