PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'a Jefferson Savarino'dan yeşil ışık

Jefferson Savarino, sosyal medya hesaplarından Botafogo ibaresini kaldırarak Trabzonspor'a transfer için yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'a Jefferson Savarino'dan yeşil ışık

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde.

4. haftada Samsunspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, milli araya kayıpsız girmeyi amaçlıyor.

Jefferson Savarino koreografisiJefferson Savarino koreografisi

10 NUMARA HAREKAT

Öte yandan Karadeniz devinde transfer çalışmaları da tüm hızlı devam ediyor. Orta saha rotasyonuna bir takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ofansif orta saha oyuncusu Jefferson Savarino'nun transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Jefferson SavarinoJefferson Savarino

YEŞİL IŞIK YAKTI

Venezuelalı oyuncu, sosyal medya profillerinden 'Botafogo' ibaresini kaldırarak ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Kulüp yönetiminin ekonomik nedenlerle 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği belirtiliyor.

Trabzonspora Japon 10 numaraTrabzonspora Japon 10 numara
Trabzonspor'a Japon 10 numara

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?