Trabzonspor'a Japon 10 numara

Son yılların en iyi başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor, 3'te 3 ile zirvenin ortağı oldu. Rakiplerini 1-0'lık skorlarla geçerek 9 puan toplayan bordo- mavililerde gündemde takıma yapılacak yeni takviyeler bulunuyor. HÜCUMA YÖN VERECEK BİR İSİM Bordo-mavililerde sakatlıktan yeni dönen isimlerin henüz tam hazır olmaması, hücum hattında final paslarında yaşanan sorunlar ve özellikle merkezde yönlendirici bir oyuncu eksikliği, teknik ekibin de gündeminde.

Daichi Kamada. (Sağda)



TRABZONSPOR'UN 10 NUMARA LİSTESİ



Bir süredir görüşmelerde bulunulan Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Kamada ve Botafogo'nun Venezuelalı yıldızı Savarino listedeki isimler.



KAMADA YAKIN GÖZÜKÜYOR



İki futbolcu için de temaslarda bulunan bordo-mavili yönetim birini getirecek. Kamada'nın bir yıllık sözleşmesi kaldığı için Japon oyuncunun transferi daha yakın gözüküyor.



İddialara göre İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.