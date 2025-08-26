PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'a Japon 10 numara

Trabzonspor, 10 numara bölgesine transfer yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Hedefte iki isim varken Daichi Kamada ön plana çıkıyor.

Trabzonspor'a Japon 10 numara

Son yılların en iyi başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor, 3'te 3 ile zirvenin ortağı oldu.

Rakiplerini 1-0'lık skorlarla geçerek 9 puan toplayan bordo- mavililerde gündemde takıma yapılacak yeni takviyeler bulunuyor.

HÜCUMA YÖN VERECEK BİR İSİM

Bordo-mavililerde sakatlıktan yeni dönen isimlerin henüz tam hazır olmaması, hücum hattında final paslarında yaşanan sorunlar ve özellikle merkezde yönlendirici bir oyuncu eksikliği, teknik ekibin de gündeminde.

Daichi Kamada. (Sağda)Daichi Kamada. (Sağda)

TRABZONSPOR'UN 10 NUMARA LİSTESİ

Bir süredir görüşmelerde bulunulan Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Kamada ve Botafogo'nun Venezuelalı yıldızı Savarino listedeki isimler.

KAMADA YAKIN GÖZÜKÜYOR

İki futbolcu için de temaslarda bulunan bordo-mavili yönetim birini getirecek. Kamada'nın bir yıllık sözleşmesi kaldığı için Japon oyuncunun transferi daha yakın gözüküyor.

İddialara göre İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.

Trabzonspor Fatih Tekke ile yükselişteTrabzonspor Fatih Tekke ile yükselişte
Trabzonspor Fatih Tekke ile yükselişte

