Santiago Gimenez kimdir, kaç yaşında, nereli? Santiago Gimenez Fenerbahçe kadrosuna mı katılıyor?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan Milan'a transfer olan Santiago Gimenez, iki takımda toplam 38 resmi maça çıktı. Genç forvet bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Santiago Gimenez piyasa değeri nedir?

24 yaşındaki Meksikalı golcünün Milan ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Gimenez'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro seviyesinde.