PODCAST CANLI YAYIN

Santiago Gimenez kimdir, kaç yaşında, nereli? Santiago Gimenez Fenerbahçe kadrosuna mı katılıyor?

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Milan’ın Meksikalı golcüsü Santiago Giménez’e çevirdi. Peki Santiago Gimenez kimdir, kaç yaşında, nereli? Santiago Gimenez Fenerbahçe kadrosuna mı katılıyor? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Santiago Gimenez kimdir, kaç yaşında, nereli? Santiago Gimenez Fenerbahçe kadrosuna mı katılıyor?

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Milan'ın Meksikalı golcüsü Santiago Giménez'e çevirdi. Gelişmelerin ardından futbolcunun biyografisi merak ediliyor. İşte hakkındaki detaylar...

(sosyal medya)(sosyal medya)

SANTIAGO GIMÉNEZ KİMDİR?

18 Nisan 2001 doğumlu Santiago Giménez, Arjantin kökenli Meksikalı millî futbolcudur. Forvet mevkisinde görev yapan genç oyuncu, günümüzde İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan forması giymektedir.

(sosyal medya)(sosyal medya)

SANTIAGO GIMÉNEZ'İN KARİYERİ

Profesyonel futbol yolculuğuna 2017 yılında Meksika'nın köklü kulüplerinden Cruz Azul'da başlayan Giménez, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan Milan'a transfer olan Santiago Gimenez, iki takımda toplam 38 resmi maça çıktı. Genç forvet bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Santiago Gimenez piyasa değeri nedir?

24 yaşındaki Meksikalı golcünün Milan ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Gimenez'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro seviyesinde.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Santiago Gimenez Fenerbahçe kadrosuna mı katılıyor?

Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi, Serie A ekibi Milan'da forma giyen Meksikalı forvet Santiago Gimenez oldu. Yönetim, golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gündemindeki Santiago Gimenez için Premier League kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçeye bir forvet daha! İşte Cimbomu kıskandıracak yıldızFenerbahçeye bir forvet daha! İşte Cimbomu kıskandıracak yıldız
Fenerbahçe'ye bir forvet daha! İşte Cimbom'u kıskandıracak yıldız

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı