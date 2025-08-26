Santiago Gimenez kimdir, kaç yaşında, nereli? Santiago Gimenez Fenerbahçe kadrosuna mı katılıyor?

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Milan'ın Meksikalı golcüsü Santiago Giménez'e çevirdi. Gelişmelerin ardından futbolcunun biyografisi merak ediliyor. İşte hakkındaki detaylar...
SANTIAGO GIMÉNEZ KİMDİR?
18 Nisan 2001 doğumlu Santiago Giménez, Arjantin kökenli Meksikalı millî futbolcudur. Forvet mevkisinde görev yapan genç oyuncu, günümüzde İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan forması giymektedir.
SANTIAGO GIMÉNEZ'İN KARİYERİ
Profesyonel futbol yolculuğuna 2017 yılında Meksika'nın köklü kulüplerinden Cruz Azul'da başlayan Giménez, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.