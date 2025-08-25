Trabzonspor Fatih Tekke ile yükselişte

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 1-0'lık galibiyetlerle kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakıyor.

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sezon içerisindeki en iyi sıralamasıyla bu dönemi kapadı.

Trabzonspor, bu sezon da ilk 3 haftada sahasında Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ve evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek ilk 3 haftayı 9 puanla geride bıraktı.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda oynadığı toplam 14 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 28 puan toplarken 2 puan ortalaması yakaladı.