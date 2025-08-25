Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Wilfried Singo, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Avrupa'da Torino ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, güçlü fiziği ve çok yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.
🌍 Wilfried Singo kimdir, nereli, kaç yaşında?
25 Aralık 2000'de Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya gelen Wilfried Singo, 24 yaşındadır. 1.90 boyundaki futbolcu güçlü fiziği, hız kabiliyeti ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Savunmada çok yönlü bir isim olan Singo, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında forma giyebiliyor.
Afrika futbolunun yetiştirdiği önemli genç yeteneklerden biri olarak görülen Singo, ülkesinin milli takımında da düzenli olarak görev alıyor. Fildişi Sahili A Milli Takımı ile uluslararası turnuvalarda boy gösteren futbolcu, Avrupa'da adını duyurmayı başardı.
⚽ Profesyonel kariyerine Torino'da başladı
Wilfried Singo'nun Avrupa'daki ilk durağı İtalya Serie A oldu. 2020 yılında Torino formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan genç savunmacı, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. Torino'da oynadığı dönemde hem savunmadaki sağlam duruşu hem de hücuma katkılarıyla öne çıkan futbolcu, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.
Torino forması altında 2020 – 2023 yılları arasında görev alan Singo, Serie A'nın güçlü forvetlerine karşı verdiği mücadeleyle adından söz ettirdi.
🇫🇷 Monaco macerası
2023 yazında Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'ya transfer olan Wilfried Singo, burada da istikrarlı performansını sürdürdü. Monaco'nun defans hattında önemli bir parça haline gelen Singo, Ligue 1'deki atletik yapısıyla ön plana çıktı.
Monaco kariyerinde hem ligde hem de Avrupa kupalarında boy gösteren Fildişi Sahilli futbolcu, kulübün en değerli savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.