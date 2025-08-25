Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Wilfried Singo , futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Avrupa'da Torino ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, güçlü fiziği ve çok yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AA

🌍 Wilfried Singo kimdir, nereli, kaç yaşında?

25 Aralık 2000'de Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya gelen Wilfried Singo, 24 yaşındadır. 1.90 boyundaki futbolcu güçlü fiziği, hız kabiliyeti ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Savunmada çok yönlü bir isim olan Singo, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Afrika futbolunun yetiştirdiği önemli genç yeteneklerden biri olarak görülen Singo, ülkesinin milli takımında da düzenli olarak görev alıyor. Fildişi Sahili A Milli Takımı ile uluslararası turnuvalarda boy gösteren futbolcu, Avrupa'da adını duyurmayı başardı.