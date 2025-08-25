PODCAST CANLI YAYIN

Monaco'nun yıldızı Singo kimdir, nereli, kaç yaşında? Wilfried Singo Galatasaray'da mı?

Galatasaray’ın transfer listesine giren isimlerden biri de Monaco’nun dikkat çeken savunmacısı Wilfried Singo oldu. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu hem sağ bek hem de stoper pozisyonunda görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılı kulübün Monaco ile pazarlık masasına oturduğu iddia edilirken, futbolseverler Singo’nun kariyerini ve hayatını merak etmeye başladı.

Monaco'nun yıldızı Singo kimdir, nereli, kaç yaşında? Wilfried Singo Galatasaray'da mı?

Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Wilfried Singo, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Avrupa'da Torino ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, güçlü fiziği ve çok yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.

🌍 Wilfried Singo kimdir, nereli, kaç yaşında?

25 Aralık 2000'de Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya gelen Wilfried Singo, 24 yaşındadır. 1.90 boyundaki futbolcu güçlü fiziği, hız kabiliyeti ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Savunmada çok yönlü bir isim olan Singo, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Afrika futbolunun yetiştirdiği önemli genç yeteneklerden biri olarak görülen Singo, ülkesinin milli takımında da düzenli olarak görev alıyor. Fildişi Sahili A Milli Takımı ile uluslararası turnuvalarda boy gösteren futbolcu, Avrupa'da adını duyurmayı başardı.

⚽ Profesyonel kariyerine Torino'da başladı

Wilfried Singo'nun Avrupa'daki ilk durağı İtalya Serie A oldu. 2020 yılında Torino formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan genç savunmacı, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. Torino'da oynadığı dönemde hem savunmadaki sağlam duruşu hem de hücuma katkılarıyla öne çıkan futbolcu, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

Torino forması altında 2020 – 2023 yılları arasında görev alan Singo, Serie A'nın güçlü forvetlerine karşı verdiği mücadeleyle adından söz ettirdi.

🇫🇷 Monaco macerası

2023 yazında Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'ya transfer olan Wilfried Singo, burada da istikrarlı performansını sürdürdü. Monaco'nun defans hattında önemli bir parça haline gelen Singo, Ligue 1'deki atletik yapısıyla ön plana çıktı.

Monaco kariyerinde hem ligde hem de Avrupa kupalarında boy gösteren Fildişi Sahilli futbolcu, kulübün en değerli savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

🦁 Galatasaray'ın transfer listesinde

Galatasaray, 2025 yaz transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için Wilfried Singo'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulübün Monaco ile görüştüğü, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna katmayı planladığı konuşuluyor.

Fransız kulübü ise futbolcusu için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Wilfried Singo Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncularından biri olacak.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde maaş beklentileri ve ödeme planı gibi detaylar da masada. Taraftarlar, transferin kısa süre içinde netlik kazanmasını bekliyor.

🎯 Öne çıkan özellikleri

  • Boyu: 1.90 m

  • Mevkileri: Sağ bek, stoper

  • Güçlü yönleri: Fiziksel dayanıklılık, hız, hava topları, çok yönlü oyun

  • Milli takım: Fildişi Sahili A Milli Takımı

  • Oynadığı kulüpler: Torino (2020-2023), AS Monaco (2023-günümüz)

