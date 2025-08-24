Fatih Tekke'den hakem tepkisi! "Koku hoşuma gitmiyor"

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Antalyaspor maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı farklı iki yarıya ayıran genç teknik adam, ilk yarıda iptal edilen gol için tepki gösterdi. Tekke, "Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR'ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu." ifadelerini kullandı.

"TELAŞ YAPARSAK İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Oyuncuların fiziksel anlamda zorlandığını belirten Tekke, maçın son anlarında sakin kalınması gerektiğini vurgulayarak; "Zor olacağını söyledim, oldu da. İlk yarı hızlarımız düşük, bazı oyuncular fiziksel problem yaşıyor. Mecburi değişiklikler oldu. Oyunun son bölümünde telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım." dedi.

"ÖZGÜVENİ OLMAYAN OYUNCULAR VAR"

Genç teknik adam, bazı futbolcuların taraftar baskısından etkilendiğini ifade ederek; "İlk yarı ön alan hiç olmadı. Sonra baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Sorun sakin kalmak ve basit oynamak. Özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz, oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz." diye konuştu.

"UĞURCAN'IN OLMASI ETKEN"

Savunmada daha az pozisyon verdiklerini söyleyen Tekke, kaleci Uğurcan Çakır'a dikkat çekerek; "Üç maçta gol yemememizde Uğurcan'ın olması büyük etken. Daha az pozisyon veriyoruz ama oralarda hâlâ problemimiz var. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. 2'yi 3'ü bulmalıyız. Bu galibiyet umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti, daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

HAKEM ÇIKIŞI: "SADECE KOKU"

Hakem yönetimiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Tekke, "Normalde hakemler hakkında konuşmam ama 2-3 haftadır hissettiğim şeyler hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor." tepkisini gösterdi.

