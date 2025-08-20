PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Renato Sanches'i bitiriyor! Menajeri İstanbul'da

Kadroya Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina’nın ardından Christ Inao Oulai'yi katan Trabzonspor, orta saha transferi için rotasını Avrupa’nın deneyimli isimlerine çevirdi. Bordo-mavili yönetim, Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli yıldız Renato Sanches’i gündemine aldı. Deneyimli oyuncunun menajeri de İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor Renato Sanches'i bitiriyor! Menajeri İstanbul'da

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Trabzonspor, Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulundu. İki kulübün büyük ölçüde anlaşmaya vardığı, Trabzonspor'un oyuncunun yıllık maaşının yarısını üstlenmek istediği aktarıldı. Yıldız ismin menajeri de İstanbul'a geldi. Bu gelişmenin ardından transferde son detayların çözülmesi bekleniyor.

Renato Sanches (Takvim Foto Arşiv)Renato Sanches (Takvim Foto Arşiv)

PANATHINAIKOS'A RAĞMEN TRABZONSPOR

Haberde, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Sanches için PSG'ye teklif sunduğu belirtildi. Ancak son saatlerde yaşanan gelişmeler, 28 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmaya daha yakın olduğunu gösteriyor.

Renato Sanches (Takvim Foto Arşiv)Renato Sanches (Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renato Sanches'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha, toplam 21 maçta forma giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı.

Renato Sanches (Takvim Foto Arşiv)Renato Sanches (Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR'UN PLANI

Trabzonspor yönetimi, Sanches transferiyle birlikte orta sahada tecrübeli ve yaratıcı bir ismi kadroya katarak hem Süper Lig hem de Avrupa hedeflerine uygun güçlü bir yapı kurmayı amaçlıyor. Bordo-mavililerin bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.

Trabzonspor Christ Inao Oulaiyi KAPa bildiridi! İşte maliyetiTrabzonspor Christ Inao Oulaiyi KAPa bildiridi! İşte maliyeti
Trabzonspor Christ Inao Oulai'yi KAP'a bildiridi! İşte maliyeti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir | Batı Şeria'da skandal hazırlık
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi
Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilk kazma için geri sayım
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...