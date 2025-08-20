Trabzonspor Renato Sanches'i bitiriyor! Menajeri İstanbul'da

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Trabzonspor, Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulundu. İki kulübün büyük ölçüde anlaşmaya vardığı, Trabzonspor'un oyuncunun yıllık maaşının yarısını üstlenmek istediği aktarıldı. Yıldız ismin menajeri de İstanbul'a geldi. Bu gelişmenin ardından transferde son detayların çözülmesi bekleniyor.
PANATHINAIKOS'A RAĞMEN TRABZONSPOR
Haberde, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Sanches için PSG'ye teklif sunduğu belirtildi. Ancak son saatlerde yaşanan gelişmeler, 28 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmaya daha yakın olduğunu gösteriyor.
PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renato Sanches'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha, toplam 21 maçta forma giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı.