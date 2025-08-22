Panathinaikos-Samsunspor maç sonucu || Panathinaikos-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, skor ne?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Samsunspor ve Panathinaikos'a karşı karşıya geldi.. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine geri dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyordu. Peki maç kaç kaç bitti, skor ne oldu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...