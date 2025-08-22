Panathinaikos-Samsunspor maç sonucu || Panathinaikos-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, skor ne?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Samsunspor ve Panathinaikos'a karşı karşıya geldi.. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine geri dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyordu. Peki maç kaç kaç bitti, skor ne oldu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Maç kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.
Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe Samsun'da oynanacak.3. haftanın hakemleri belli oldu
📌 Samsunspor'un Avrupa serüveni nasıl başladı?
- Samsunspor, Avrupa'daki ilk deneyimini 1987-88 sezonunda Balkan Kupası ile yaşadı.
- 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.
- UEFA organizasyonlarında ise ilk kez 1997-98 sezonunda İntertoto Kupası'na katıldı.
- İntertoto Kupası'nda toplam 10 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.