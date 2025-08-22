PODCAST CANLI YAYIN

Panathinaikos-Samsunspor maç sonucu || Panathinaikos-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, skor ne?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Samsunspor ve Panathinaikos’a karşı karşıya geldi.. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine geri dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyordu. Peki maç kaç kaç bitti, skor ne oldu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Panathinaikos-Samsunspor maç sonucu || Panathinaikos-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, skor ne?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Samsunspor ve Panathinaikos'a karşı karşıya geldi.. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine geri dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyordu. Peki maç kaç kaç bitti, skor ne oldu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Maç kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe Samsun'da oynanacak.

3. haftanın hakemleri belli oldu
Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa sahnesindeSamsunspor 27 yıl sonra Avrupa sahnesinde
Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa sahnesinde

(sosyal medya)(sosyal medya)

📌 Samsunspor'un Avrupa serüveni nasıl başladı?

  1. Samsunspor, Avrupa'daki ilk deneyimini 1987-88 sezonunda Balkan Kupası ile yaşadı.
  2. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.
  3. UEFA organizasyonlarında ise ilk kez 1997-98 sezonunda İntertoto Kupası'na katıldı.
  4. İntertoto Kupası'nda toplam 10 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
Süper Ligde 3. haftanın hakemleri belli olduSüper Ligde 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trendyol
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
Demokrasi karşıtı organize işler CHP'den sorulur! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Türk Telekom
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
Gazze'de işgale başlayan Netanyahu'dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu