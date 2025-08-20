PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Christ Inao Oulai'yi KAP'a bildiridi! İşte maliyeti

Trednyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, kadrosunu Bastia'dan Christ Inao Oulai ile güçlendirdi. Bordo mavililer, Fildişili yıldızın maliyetini KAP'a açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Christ Inao Oulai'yi KAP'a bildiridi! İşte maliyeti

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, beklenen adımı attı. Fırtına, Fransa Ligue 2 temsilcilerinden Bastia'da forma giyen Christ Inao Oulai'yi renklerine bağladı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun maliyeti duyuruldu.

BONSERVİSİNE 5.5 MİLYON EURO

Trabzonspor, genç orta saha için eski kulübüne 5.5 milyon euronun dört taksit halinde ödeneceğini ve beş yıl boyunca oyuncuya da toplamda 2.6 milyon euro verileceğini duyurdu.

