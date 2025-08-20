Trabzonspor Christ Inao Oulai'yi KAP'a bildiridi! İşte maliyeti

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, beklenen adımı attı. Fırtına, Fransa Ligue 2 temsilcilerinden Bastia'da forma giyen Christ Inao Oulai'yi renklerine bağladı.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun maliyeti duyuruldu.
BONSERVİSİNE 5.5 MİLYON EURO
Trabzonspor, genç orta saha için eski kulübüne 5.5 milyon euronun dört taksit halinde ödeneceğini ve beş yıl boyunca oyuncuya da toplamda 2.6 milyon euro verileceğini duyurdu.
𝑁𝑒𝑤 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑟 ⚔️— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 20, 2025
Christ Inao Oulai | #𝟒𝟐 pic.twitter.com/r7dpNJedz3