Trabzonspor Christ Inao Oulai'yi KAP'a bildiridi! İşte maliyeti

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

BONSERVİSİNE 5.5 MİLYON EURO

Trabzonspor, genç orta saha için eski kulübüne 5.5 milyon euronun dört taksit halinde ödeneceğini ve beş yıl boyunca oyuncuya da toplamda 2.6 milyon euro verileceğini duyurdu.