John Wall emekli oldu

NBA'de 11 sezon forma giyen John Wall, profesyonel basketbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.



34 yaşındaki Wall, 2010 Draftı'nda Kentucky'den birinci sıradan seçildiği Washington Wizards formasıyla ligdeki en parlak dönemlerini yaşadı. Beş kez All-Star seçilen tecrübeli guard, kariyerini 18.7 sayı ve 8.9 asist ortalamalarıyla tamamladı.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahadan çekiliyorum ama oyundan uzaklaşmıyorum. Basketbol hayatımın her zaman bir parçası olacak ve yeni fırsatlar karşıma çıkıyor. Artık özgüvenle yeni bir sayfaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.