Alperen Şengün'den Warriors'a eleştiri

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile oynanan playoff serisini değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile oynanan playoff serisini değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

Yedi maçlık seriye dair konuşan Şengün, faul kararlarındaki çifte standarda dikkat çekti:

"Çok tecrübeli bir takımlar ve çok faul yaptılar. Playoff'ta bunlar çalınmıyor. Ama tüm seri boyunca fauller çalınmadığı için ağlayan taraf yine onlardı."

Rockets, 2025 playofflarının en çekişmeli serilerinden birinde Warriors'a ilk turda elenmişti. 3–1 geriye düşen Houston, seriyi 7. maça taşımış ancak turu geçen taraf Golden State olmuştu.

23 yaşındaki Şengün, kariyerinde ilk kez bu kadar büyük sahnede öne çıkarken, seriyi 20.9 sayı, 11.9 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla tamamladı. Normal sezonda da 76 maçın tamamında forma giyerek 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asistle oynamıştı.

Şengün'ün çıkışı, Rockets'ın 2020'den bu yana ilk kez playoff yapması ve Güneybatı Grubu şampiyonluğunu elde etmesinde belirleyici oldu. Warriors ise Stephen Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler gibi tecrübeli isimleriyle savunma planları üzerinden avantaj sağlamıştı. Şengün'e göre bu sert savunma, sahada çalınmayan müdahaleleri de içeriyordu.

