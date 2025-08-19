Hakim Ziyech geri dönüyor!

Hakim Ziyech



SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR



Hakim Ziyech, menajerine Süper Lig'den bir kulüp bulması yönünde talimat verdi.



Bu gelişmenin ardından, geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Katar'ın AL Duhail takımına transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.



Katar'da beklediğini bulamayan Ziyech, Al Duhail formasını yalnızca 13 kez giydikten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu bir Süper Lig kulübüne önerildi.