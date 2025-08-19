PODCAST CANLI YAYIN

Hakim Ziyech geri dönüyor!

Hakim Ziyech, menajerinden kendisine Süper Lig'de bir kulüp bulmasını istedi. Gençlerbirliği'nin masada olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Hakim Ziyech geri dönüyor!
Galatasaray ile geçen sezon yollarını ayıran Hakim Ziyech ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR

Hakim Ziyech, menajerine Süper Lig'den bir kulüp bulması yönünde talimat verdi.

Bu gelişmenin ardından, geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Katar'ın AL Duhail takımına transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.

Katar'da beklediğini bulamayan Ziyech, Al Duhail formasını yalnızca 13 kez giydikten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu bir Süper Lig kulübüne önerildi.

Napoliden Icardi hamlesi!Napoliden Icardi hamlesi!
Napoli'den Icardi hamlesi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
MARMARA'DA HER AN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR! Uzman isimler o bölgeyi işaret etti | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Altın piyasasında kritik 48 saat: 1 gramı bile olan fırtınaya kapılacak! Dev banka yeni rekoru açıkladı
Çakarlı tetikçi! "Eko"sistemin "kiralık katil" şebekesi çözülüyor: Selahattin Yılmaz'a kim koruma tahsis etti? Fatih Keleş'ten itiraf
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru
İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Yeşilçam'ın fettan güzeli Lale Belkıs’ın büyük sevdası... 11 yılda ne aşkı bitti ne acısı dindi