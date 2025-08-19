PODCAST CANLI YAYIN

Carlos Cuesta Spartak Moskova'da

Spartak Moskova, Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. KAP bildirimi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Carlos Cuesta Spartak Moskova'da
Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlerle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞILDI

Spartak Moskova, Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Artık yalızca KAP bildirimi bekleniyor.

Spartak Moskova, Carlos Cuesta için 6.5M€ net + 2M€ bonus olmak üzere toplamda 8.5M€ karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Carlos CuestaCarlos Cuesta

BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VARDI

Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyordu

Fakat Carlos Cuesta'nın tercihi Rusya Ligi oldu.

Napoliden Icardi hamlesi!Napoliden Icardi hamlesi!
Napoli'den Icardi hamlesi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
MARMARA'DA HER AN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR! Uzman isimler o bölgeyi işaret etti | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Altın piyasasında kritik 48 saat: 1 gramı bile olan fırtınaya kapılacak! Dev banka yeni rekoru açıkladı
Çakarlı tetikçi! "Eko"sistemin "kiralık katil" şebekesi çözülüyor: Selahattin Yılmaz'a kim koruma tahsis etti? Fatih Keleş'ten itiraf
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama
Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Yeşilçam'ın fettan güzeli Lale Belkıs’ın büyük sevdası... 11 yılda ne aşkı bitti ne acısı dindi