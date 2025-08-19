Napoli'den Icardi hamlesi!

Yeni sezona şok bir sakatlık haberiyle giren Napoli, forvet hattını güçlendirmek için transfer arayışına başladı.



İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin listeye girdiğini yazdı.



LUKAKU ŞOKU



İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, hazırlık maçında Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. Ancak galibiyete rağmen İtalyan ekibi büyük bir şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildiği ve yıldız futbolcunun Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.