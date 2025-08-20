PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid-Osasuna maçı kaç kaç bitti?

La Liga’da 2025-26 sezonu Real Madrid-Osasuna karşılaşmasıyla başladı. Santiago Bernabéu’da oynanan mücadelede gözler, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki ilk maça ve milli yıldız Arda Güler’in performansına çevrilmişti. Peki Real Madrid-Osasuna maçı kaç kaç bitti? İşte skor bilgisi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
La Liga'da 2025-26 sezonu başlıyor. Sezonun açılış haftasında futbolseverlerin gözü Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid-Osasuna karşılaşmasında olacak. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, yeni sezonun ilk sınavına çıkarken milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı da merakla bekleniyor. Hazırlık döneminde etkili oyunuyla dikkat çeken genç yıldızın, Osasuna karşısında ilk 11'de yer alıp almayacağı araştırılıyor.

Real Madrid-Osasuna Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

La Liga'nın ilk hafta maçında Real Madrid, sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele 19 Ağustos Salı günü (bugün) saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

🔴 CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Arda Güler 11'de Oynayacak mı?

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süreler alan Arda Güler, bu yıl yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun planlarında önemli bir rol üstleniyor. İspanyol basınına göre genç yıldız, Osasuna karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak ve Real Madrid'in hücum hattında oyun kurucu rolünü üstlenecek. Taraftarlar, Arda Güler'in La Liga açılış maçındaki performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Brahim, Vinicius, Mbappe
Osasuna: Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, J. Cruz, Bretones, Torro, Moncayola, Oroz, Munoz, Budimir

