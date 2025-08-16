Trabzonspor'da rota Ivan Jaime

24 yaşındaki İspanyol futbolcu, kariyerinde 171 resmi maçta 25 gol ve 13 asistlik katkı verdi. Asıl mevkisi 10 numara olan Jaime, merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
En parlak dönemini Portekiz ekibi Famalicao'da yaşayan Jaime, bu süreçte 82 karşılaşmada 17 gol ve 11 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
PORTO VE ÖNCEKİ TAKIMLARI
Futbola Valencia altyapısında başlayan genç yıldız, Malaga forması da giydi. Porto ile geçtiğimiz sezon 26 maçta görev alırken 4 gollük katkı sağladı. Jaime, İspanya'nın U17 ve U19 Milli Takımlarında da oynadı.
TRABZONSPOR'UN TRANSFER PLANI
Trabzonspor'un Jaime için girişimlere başlaması beklenirken, kulübün aynı zamanda Christ Inao Oulaï transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Yönetimin, Jaime'nin yanı sıra en az iki orta saha takviyesi daha yapmayı hedeflediği kaydedildi.