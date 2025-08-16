Trabzonspor'da rota Ivan Jaime

24 yaşındaki İspanyol futbolcu, kariyerinde 171 resmi maçta 25 gol ve 13 asistlik katkı verdi. Asıl mevkisi 10 numara olan Jaime, merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

En parlak dönemini Portekiz ekibi Famalicao'da yaşayan Jaime, bu süreçte 82 karşılaşmada 17 gol ve 11 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.