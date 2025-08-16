PODCAST CANLI YAYIN

Futbolseverler, “Bu akşam hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig’de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ederken, 16 Ağustos Cumartesi günü öne çıkan Süper Lig maçları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var? İşte maç saatleri ve canlı yayın bilgileri…

Bu akşam hangi maçlar var? 16 Ağustos Süper Lig fikstür hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Futbol heyecanı bu akşam da Süper Lig'de tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ağustos tarihli fikstür, günün öne çıkan maçlarını öğrenmek isteyen sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hangi takımlar sahneye çıkacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanallardan ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte Süper Lig maç programı, yayın saatleri ve kanal bilgileri…

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

  • 20:00 – Bursaspor - Eskişehirspor (Hazırlık Maçı)

  • 20:30 – Mallorca - Barcelona (İspanya La Liga)

  • 21:30 – Pendikspor - Bandırmaspor (Trendyol 1. Lig)

  • 21:30 – Adana Demirspor - Çorum FK (Trendyol 1. Lig)

  • 21:30 – Inter - Olympiakos (Hazırlık Maçı)

  • 21:30 – Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig)

  • 21:30 – Göztepe - Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig)

  • 21:30 – Stuttgart - Bayern Münih (Almanya Süper Kupa Finali)

  • 22:05 – Nice - Toulouse (Fransa Ligue 1)

  • 22:30 – Alaves - Levante (İspanya La Liga)

  • 22:30 – Valencia - Real Sociedad (İspanya La Liga)

  • 22:30 – Estrela - Benfica (Portekiz Liga NOS)


