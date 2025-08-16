Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi İzmir'de olay!

Göztepeli taraftarlar, stada gelen Fenerbahçeli taraftar otobüslerine doğru yöneldi. Otobüslerin giriş yaptığı sırada bazı taraftarların deplasman tribününe gitmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik çıktı.
POLİSTEN MÜDAHALE
Olayların büyümesini engellemek amacıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) kullanılarak taraftarlara su ve biber gazı ile müdahale edildi.
OLAYLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa süren müdahalenin ardından olaylar büyümeden yatıştırıldı. Karşılaşmanın güvenliği için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.