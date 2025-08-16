PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi İzmir'de olay!

Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde İzmir’de istenmeyen görüntüler yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki olaylara polis müdahale etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi İzmir'de olay!

Göztepeli taraftarlar, stada gelen Fenerbahçeli taraftar otobüslerine doğru yöneldi. Otobüslerin giriş yaptığı sırada bazı taraftarların deplasman tribününe gitmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik çıktı.

Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik çıktı

Fenerbahçe ve Göztepe taraftarları maç öncesi karşı karşıya geldi (DHA)Fenerbahçe ve Göztepe taraftarları maç öncesi karşı karşıya geldi (DHA)

POLİSTEN MÜDAHALE

Olayların büyümesini engellemek amacıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) kullanılarak taraftarlara su ve biber gazı ile müdahale edildi.

Fenerbahçe ve Göztep taraftarları arasında çıkan olaylara polis müdahale etti (DHA)Fenerbahçe ve Göztep taraftarları arasında çıkan olaylara polis müdahale etti (DHA)

OLAYLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa süren müdahalenin ardından olaylar büyümeden yatıştırıldı. Karşılaşmanın güvenliği için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fenerbahçede Zinchenko seferi!Fenerbahçede Zinchenko seferi!
Fenerbahçe'de Zinchenko seferi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
ABD gazetesinden kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Zelenskiy ile görüşmesi kolay geçmedi | Kiev teklifi reddetti
MHP'den İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 8 noktada tam kontrol... Karamürsel'de son durum ne?
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Katillerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kan dondurdu
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?