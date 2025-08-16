PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Yves Bissouma transferinde sürpriz karar

Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Mail Sport'un haberine göre, Londra temsilcisi oyuncunun transferi için Roma'nın resmi adımını bekliyor. Serie A ekibinin Bissouma için girişimde bulunması halinde anlaşmanın kısa sürede sonuçlanabileceği ifade edildi.

Yves Bissouma (Takvim Foto Arşiv)Yves Bissouma (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE İLGİSİ

Öte yandan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Haberde Tottenham'ın, Bissouma için 20 milyon sterlinlik bonservis bedelini kabul etmeye hazır olduğu vurgulandı.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Premier League'de bugüne kadar 191 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Zinchenko seferi!

