Fenerbahçe'ye Yves Bissouma transferinde sürpriz karar

Mail Sport'un haberine göre, Londra temsilcisi oyuncunun transferi için Roma'nın resmi adımını bekliyor. Serie A ekibinin Bissouma için girişimde bulunması halinde anlaşmanın kısa sürede sonuçlanabileceği ifade edildi.

Yves Bissouma (Takvim Foto Arşiv) FENERBAHÇE İLGİSİ Öte yandan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Haberde Tottenham'ın, Bissouma için 20 milyon sterlinlik bonservis bedelini kabul etmeye hazır olduğu vurgulandı.