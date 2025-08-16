PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Zinchenko seferi!

Fenerbahçe, Arsenal'la Oleksandr Zinchenko'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı. İki kulüp, Ukraynalı futbolcunun kararını bekliyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Zinchenko seferi!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yapmış ve futbol direktörü Devin Özek de Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturmuştu.

İKİ KULÜP ANLAŞTI

Yaklaşık bir haftadır süren bu görüşmelerde sarı-lacivertliler, Arsenal'e 3 milyon euro kiralama bedeli sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. İki kulüp şartlarda ve ödeme planında anlaşma sağladı.

GÖZLER ZINCHENKO'NUN KARARINDA

Gözler şimdi Zinchenko'nun vereceği karara çevrildi. Hem Arsenal hem de Fenerbahçe, Ukraynalı oyuncuyu ikna etmek için çaba sarf ediyor.

