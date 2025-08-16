PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Singo transferinde pürüz

Galatasaray, Wilfried Singo transferinde bu kez oyuncunun ekstra talepleriyle karşılaştı. Monaco ile pazarlık sürerken, Fildişili futbolcunun istekleri süreci zora soktu.

Galatasaray'ın hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde oynayabildiği için teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Wilfried Singo transferinde yeni bir engel ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı kırmızılılar bir yandan Fransız kulübü Monaco ile pazarlıklarını sürdürürken, şimdi de Fildişi Sahilli oyuncunun ekstra talepleriyle karşılaştı. Oyuncunun yıllık ücret beklentisi ve imza parası gibi isteklerinin transfer sürecini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk, 24 yaşındaki futbolcunun hem çok yönlü oyunu hem de fiziksel gücüyle savunmaya büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Ancak yönetim, mali şartları kulüp bütçesini zorlamayacak şekilde dengelemek istiyor.

