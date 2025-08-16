Galatasaray'ın Singo transferinde pürüz

Galatasaray'ın hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde oynayabildiği için teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Wilfried Singo transferinde yeni bir engel ortaya çıktı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı kırmızılılar bir yandan Fransız kulübü Monaco ile pazarlıklarını sürdürürken, şimdi de Fildişi Sahilli oyuncunun ekstra talepleriyle karşılaştı. Oyuncunun yıllık ücret beklentisi ve imza parası gibi isteklerinin transfer sürecini zorlaştırdığı ifade ediliyor.