Galatasaray'da 3 yolcu birden! Okan Buruk maç öncesi isimleri verdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, üç futbolcunun takımdan ayrılmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk özellikle transfer ve takımdan ayrılacak oyuncular hakkında konuştu.

"Bu sürecin (Transfer) herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı.

Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz. İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11'de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz."

