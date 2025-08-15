Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan dorukta. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlamaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta oynayacağı maç, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Maçın hakemi olarak Ozan Ergün görev yapacak. Yardımcı hakemler ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay olacak.
Maç Hangi Kanalda Canlı İzlenecek?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşecek mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Osimhen ve Icardi oynayacak mı?
Galatasaray'da santrforlar Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin maça çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmadı.Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep maçında kazanan kadroyu bozmayacak, Victor Osimhen'e ise ikinci yarıda şans vermeyi planlıyor.