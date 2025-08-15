Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan dorukta. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray , Fatih Karagümrük 'ü evinde ağırlamaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına ilişkin tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta oynayacağı maç, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Maçın hakemi olarak Ozan Ergün görev yapacak. Yardımcı hakemler ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay olacak.