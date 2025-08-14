Salvatore Esposito için Beşiktaş açıklaması! Rakip çıktı

Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki İtalyan orta saha için Beşiktaş 'ın devrede olduğunu belirten Giuffredi, ayrıca bir başka Türk kulübünün de oyuncuyla ilgilendiğini ifade etti.

Salvatore Esposito (Takvim Foto Arşiv)

"SERIE A'YI HAK EDİYOR"

Esposito'nun performansına övgüde bulunan Giuffredi, "Müthiş bir sezonun ardından Serie A'da oynama hakkını fazlasıyla kazandı. Onu tüm zamanların en az değer verilen oyuncularından biri olarak görüyorum. Şu anda Spezia ile sözleşmesi devam ediyor ancak Serie A'dan bir fırsat gelirse potansiyelini tamamen ortaya koyabileceğine inanıyorum." dedi.