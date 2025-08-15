Fenerbahçe'ye Takefusa Kubo önerisi!

Takefusa Kubo



44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Kubo'nun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlarken, yönetimin bu transferde son sözü teknik direktör Jose Mourinho'ya bıraktığı öğrenildi.



Portekizli hocanın raporu doğrultusunda resmi adımların atılması bekleniyor. 1.73 boyundaki Japon oyuncu, ülkesinin milli takım formasını da 44 kez terletti ve bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti.



Kubo'nun Sociedad ile 2029 yılına kadar sözleşmesi mevcut.