PODCAST CANLI YAYIN

Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması

İtalya Süper Kupası 1. tur karşılaşmasında kendi evinde Virtus Entella'yı ağırlayacak olan Cagliari'de teknik direktör Fabio Pisacane, maç öncesi basın toplantısı düzenledi ve Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

Giriş Tarihi:
Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, Cagilari'ye kiralık olarak gönderilmişti.

Yeni takımında henüz forma giyme şansı bulamayan Kılıçsoy, geçtiğimiz hafta Racing Santander ile oynana iki hazırlık maçında da kadroya girememişti.

Cagliari, cumartesi günü İtalya Kupası 1. tur maçında Serie B takımı Virtus Entella ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'un ile ilgili açıklama yaptı.

Milli oyuncuyu beklemeleri gerektiğini söyleyen Pisacane, "Kılıçsoy'u beklememiz gerekecek, kendisinden çok fazla beklenti var. Onu yüzde 100 hazır görmek zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşa Premier Ligden yıldız!Beşiktaşa Premier Ligden yıldız!
Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Takas İstanbul
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Türk Telekom
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Putin'den açıklama
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 2 ilde orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!