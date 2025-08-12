Trabzonspor'da yeniler sınıfı geçti!

Onuachu



Görevini en iyi şekilde yapan Nijeryalı santrfor Onuachu, iştahlı futbolunu golle süsledi. Takımına 3 puan kazandırmasının yanı sıra zaman zaman geldiği orta sahada top dağıtımıyla atakları şekillendirdi.



Yaklaşık son 15 dakika oyunda kalan 21 yaşındaki Augusto, kendisini şimdilik gösteremese de istekli oyunu ilerleyen haftalarda teknik heyete umut verdi.



Karadeniz ekibi, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.