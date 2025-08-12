Fenerbahçe'de Zinchenko için prensip anlaşması!

Son Dakika
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek, Londra ekibine 10 milyon Euroluk resmi teklif iletti.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yaptı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Ukraynalı oyuncuyu bitirme konusunda ciddi mesafe kat etti.
Futbol direktörü Devin Özek, 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturdu ve 15 milyon euro isteyen Londra ekibine 10 milyon euroluk resmi teklifi iletti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ve teklife eklenecek bonus maddeleri ile beraber büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler'in 1-2 gün içinde bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor. Kariyerinin son bölümünü sol bek pozisyonunda geçiren Oleksandr Zinchenko futbola merkez orta saha ve kanat oyuncusu olarak başlamıştı. Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu 6-8 numara pozisyonunda değerlendirmek istediği öğrenildi.

